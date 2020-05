Milan, ultimo a rientrare Kessie: ecco quando tornerà

MILAN NEWS – Con l’arrivo previsto per domani di Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo rossonero a dover rientrare in Italia è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, infatti, è un assente giustificato, poiché come scrive la Gazzetta questa mattina attende che la Costa d’Avorio riapra le frontiere e possa salire sul primo volo che lo riporti in Italia. Il Milan è al corrente di questa situazione straordinaria e attende novità. Certamente Kessie sarà uno tra i più penalizzati, perché al suo rientro dovrà essere sottoposto ai 14 giorni di quarantena e potrebbe rientrare ad allenarsi davvero in prossimità della ripresa del campionato. Intanto, Pioli cerca di resistere: vuole salvare la panchina rossonera>>>

