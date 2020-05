Milan, la resistenza di Pioli: il tecnico vuole salvare la panchina

MILAN NEWS – Il mestiere dell’allenatore vive con la valigia in mano. E’ consapevole che alle prime difficoltà è lui il primo ad essere messo a rischio e nel peggiore dei casi allontanato. Le insistenti voci e le conferme arrivate dal diretto interessato, hanno messo Ralf Rangnick nuovamente in pole position per la panchina del Milan della prossima stagione, ma come scrive la Gazzetta questa mattina, Stefano Pioli vuole resistere e chiudere eventualmente in bellezza questi mesi da tecnico rossonero.

C’è una difficile semifinale di Coppa Italia in casa della Juventus da giocare. Un piazzamento europeo in campionato da afferrare, sebbene la concorrenza sia numerosa. Pioli il normalizzatore, per il momento, si gode il ritorno a Milanello. L’aria pulita dei boschi del centro sportivo di Carnago, il verde dei prati dei campi di calcio e il poter finalmente allenare dal vivo e non davanti ad un computer. In attesa di capire se e quando si tornerà effettivamente a giocare – settimana prossima decisiva – il tecnico emiliano si gode quelle piccole cose che gli erano tanto mancate.

Tra queste c’è in assoluto la presenza di Zlatan Ibrahimovic, il quale rientrerà a Milano nella giornata di Milano. Dopodiché lo svedese dovrà affrontare i 14 giorni di quarantena, ma il segnale alla squadra è forte e chiaro. Per i ragazzi il suo ritorno non è una notizia da poco visto l’impatto avuto da gennaio in poi.

Pioli proverà in tutti i modi a tenersi stretta la sua panchina. Coi risultati cercherà di convincere e generare altri dubbi a chi ancora non ha stilato altri contratti. Il tecnico emiliano ha instaurato buoni rapporti con tutti in questi mesi. Dai ragazzi alla dirigenza, tecnica e amministrativa. Da Maldini e Boban a Gazidis. Pioli ha avuto un impatto positivo, ma la sensazione è che la proprietà abbia già deciso di non confermarlo e Ralf Rangnick sarà il nuovo condottiere per la prossima stagione. Uno che è tutto tranne che un normalizzatore. Tra il tedesco e Ibra la convivenza sarebbe possibile? CONTINUA A LEGGERE>>

