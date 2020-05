Ripresa Serie A – I playoff a 6 squadre sono il piano B

ULTIME NEWS – Come riporta questa mattina ‘Repubblica’, i playoff a 6 squadre sono il piano B nel caso in cui il campionato dovesse nuovamente fermarsi a causa di nuovi importanti focolai riguardanti il Coronavirus. Come ha detto nei giorni scorsi il presidente del Coni Giovanni Malagò, la Figc deve avere pronto un piano B alla ripresa del calcio. I playoff verrebbero disputati tra le prime 6 del torneo, con le prime due già in semifinale.

Stessa cosa tra le ultime 6 per i playout che sancirebbero le 3 retrocesse di questa stagione. Le 8 di centro-classifica potrebbero giocare per i piazzamenti, tra cui il settimo posto valido per i preliminari di Europa League. Intanto, il Milan non molla Szoboszlai, le ultime>>>

