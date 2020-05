Calciomercato Milan – Sempre viva l’idea Szoboszlai: concorrenza Lazio

MERCATO MILAN – Come riporta il Corriere della Sera, è sempre viva per il Milan la pista che porta all’ungherese Dominik Szoboszlai. Il classe 2000 del Salisburgo potrebbe essere il prossimo gioiellino – dopo Haaland e Minamino venduti a gennaio – a riempire le casse del club austriaco targato Red Bull. E’ chiaro che se Ralf Rangnick dovesse arrivare al Milan allora le possibilità di vedere il centrocampista in rossonero il prossimo anno aumenterebbero in maniera importante. Secondo alcune nostre fonti in arrivo dall’Ungheria, tuttavia, la Lazio sarebbe ancora avanti>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓