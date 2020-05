Cagni: “Va preso un minimo di rischio, sennò il calcio non ripartirà mai”

ULTIME NEWS – Luigi Cagni, intervistato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato della possibile ripresa del campionato.

Cagni, che in carriera ha allenato fra le altre il Brescia, l’Empoli e le due genovesi, ha detto: “Si parla di contatto, ma non c’è in questa fase. Quando ricominci, non serve fare un lavoro di contatto continuo. E poi, non si può non rischiare nulla. C’è un rischio calcolato che va corso. Un giocatore ancora positivo? Sarà molto difficile, se si seguono i protocolli e ci sarà la quarantena. Rischi anche ad ottobre, non esiste il rischio zero. Solo un vaccino potrebbe garantirlo”. Intanto il ct dell’Ungheria consiglia un calciatore al Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓