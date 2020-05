Coronavirus, Castillejo: “Il calcio è la mia passione. Voglio giocare”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni del giornale spagnolo AS, ha parlato dell’emergenza coronavirus e di come sta passando la quarantena.

"Come sto passando la quarantena? Bene, faccio quello che si può a casa. Alterniamo un giorno di allenamento in video a un altro con il lavoro aerobico che ci inviano – dice Castillejo -. Il calcio è la mia passione, è quello che mi piace fare: voglio tornare a giocare. Spero che la situazione migliori, che è la cosa più importante in questo momento e che poi ci siano le condizioni per poter giocare". Il calciatore ha esaltato anche un suo ex compagno di squadra,