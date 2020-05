CONI – Malagò: “Playoff? Decida la FIGC, ma un piano B serve”

ULTIME NEWS – Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha parlato in diretta su Radio Incontro Olympia della questione che riguarda la Serie A e la sua ripresa.

Ecco le parole di Malagò: “Non si può ricominciare senza avere una soluzione in caso non si riesca a portare a termine il campionato. Questo lo ripeto da due mesi. Di 15 sport di squadra in Italia, solo il calcio è rimasto vivo: gli altri si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Adesso anche se ci sono tutte le condizioni per ripartire con la Serie A, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo”.

Alla domanda sui playoff, Malagò ha risposto in questo modo: “Io ho chiesto di elaborare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente di tutto ciò. Non si può parlare se non si sanno le cose”.

