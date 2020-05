Mourinho su Ibrahimovic: “Ha lasciato l’Inter per la Champions, gli dissi…”

MILAN NEWS – A 10 anni esatti di distanza dallo storico triplete che l’Inter completò nella stagione 2009/2010, José Mourinho, si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport rilasciando una lunga intervista. L’ex tecnico nerazzurro ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic.

Ecco le parole di Mourinho a riguardo: “Il casino successe a Pasadena, il giorno dell’amichevole contro il Chelsea. Da giorni c’era il tormentone Ibrahimovic va o non va al Barcellona. Lui da super professionista quale è giocò il primo tempo, ma poi nello spogliatoio disse ‘Vado perché devo vincere la Champions’. Allora io gli risposi che magari l’avremmo vinta noi. Sono stato un po’ pazzo in quell’occasione ma è successo così”. Mourinho aggiunge ancora: “I miei assistenti italiani erano morti, i compagni non volevano perderlo. Ero preoccupato anche io, ma quella frase mi uscì così”.

Nel frattempo proprio su Ibrahimovic, ci sono 2 club italiani interessati ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Per scoprire chi sono, continua a leggere cliccando qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓