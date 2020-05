Calciomercato Milan – Due club italiani su Ibrahimovic

MERCATO MILAN – Come riporta il Corriere della Sera, il Milan sarebbe in ritardo dovendo ancora risolvere diversi punti di domanda tra cui il futuro di Paolo Maldini, chi sarà il prossimo allenatore tra Pioli e Rangnick e quale sarà il destino di Zlatan Ibrahimovic. Sullo svedese è atteso l’incontro con Ivan Gazidis nelle prossime settimane che in qualche modo farà da crocevia per l’ex attaccante dei Galaxy. A quel punto sarà o dentro o fuori, e nel caso in cui dovesse prevalere la seconda allora Ibra si guarderà intorno. In Italia, Bologna e Fiorentina lo hanno messo nel mirino.

Intanto, ecco la nostra esclusiva a Pietro Paolo Virdis: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓