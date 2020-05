Coronavirus – Si va verso una sospensione della Serie A: i dettagli

ULTIME NEWS – Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sardegna) stanno provando in tutti i modi a forzare la mano tentando di riaprire il prima possibile le attività, senza aspettare quelle che sono le indicazioni che arrivano dal Governo e dal Premier Giuseppe Conte.

In questo senso, suddette Regioni, hanno consentito ai club di Serie A appartenenti al proprio territorio, di riaprire i centri sportivi per riprendere almeno gli allenamenti individuali, rispettando ovviamente tutte le norme per la sicurezza relative al protocollo sul Coronavirus.

Ma nonostante ciò, come riportato dal quotidiano La Repubblica, la Serie A resta appena a un filo. In settimana si attende il responso definitivo da parte del Premier del Governo giallo-rosso. La giornata di mercoledì potrebbe essere quella definitiva. I club attendono, e quasi tutti, sperano in una ripartenza del campionato per gli inizi di giugno.

Intanto alcune squadre hanno fissato già la ripresa delle attività nei propri centri di allenamento. Per saperne di più clicca qui >>

