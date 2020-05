Serie A – È in arrivo il protocollo medico per le partite: le ultime

ULTIME NEWS – Come riportato dal Corriere della Sera, è in arrivo, per la giornata di oggi, il protocollo medico per le partite a cui stanno lavorando da giorni la Lega Serie A e la FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana).

Il protocollo prevederà delle linee guida, che saranno valutate dalla FIGC e successivamente inviate al Governo. Tutto questo dovrà essere effettuato entro giovedì il 28 maggio. Rispetto a quello per gli allenamenti di squadra, questo protocollo prevederà maggiore frequenza degli esami e tempi di quarantena che potranno essere modificati in linea con l’evoluzione della curva epidemiologica.

Oltre ai protocolli, si sta delineando anche un calendario delle partite con delle fasce orarie. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

