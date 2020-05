FIGC – Consiglio Federale rinviato, era previsto per venerdì: il motivo

ULTIME NEWS – Venerdì 8 maggio era previsto il Consiglio Federale della FIGC per decidere il futuro de calcio italiano. Secondo quanto riferisce ‘ANSA’, però, questo incontro non avrà luogo ed è stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo? “Servono ulteriori approfondimenti sui temi dell’emergenza” viene riportato dall’agenzia. Servirà ancora tempo dunque perché venga svelata la decisione finale in merito alla stagione 2019/2020. Intanto Asmir Begovic non ha dubbi sulla ripresa del campionato, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓