Autocertificazione Coronavirus, non posso scaricare o stampare il modulo: cosa fare

ULTIME NEWS – È online da poco sul sito del Viminale il nuovo modello da utilizzare per le autocertificazioni (scaricalo qui) che ci permette di uscire di casa in questo periodo, ovviamente per motivi validi. Essa contiene una nuova voce con la quale il cittadino deve auto dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett oc) del Dpcm 8 marzo 2020 che – come è noto – reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “Covid-19”. Il nuovo modello prevede che la polizia, in caso di controllo, controfirmi l’auto dichiarazione.

Se non avete la stampante e dunque, non potete scaricare e stampare il modulo dell’autocertificazione, potete in alternativa copiare a mano il testo, compilarlo e firmarlo. La dichiarazione sarà considerata comunque valida. Da ricordare che l’autocertificazione prevede la segnalazione di impegni a cadenza fissa: se si ripete ogni giorno lo stesso spostamento, per lo stesso motivo (ad esempio per recarsi al lavoro) non occorrerà avere con sé un documento nuovo e aggiornato.

C’è la possibilità di utilizzare anche lo smartphone. Infatti, è possibile mostrare l’autocertificazione anche sullo schermo dei propri dispositivi mobili, ma essendo un Pdf da compilare, è comunque necessario stamparlo e poi ricaricarlo sul proprio telefono. Utile avere sul proprio computer un programma specifico che permette di firmare i documenti in Pdf, come Adobe Acrobat Pro DC. Per compilarlo invece è sufficiente la Suite di Microsoft Office, che permette di trasferire il Pdf in formato Word.

Intanto continua l’emergenza in Lombardia. Ecco le parole di Attilio Fontana, Presidente della Regione>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android