Coronavirus – Milan, giallo positivi dopo le dichiarazioni di Scaroni

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parole di Paolo Scaroni hanno fatto scattare un giallo contagiati in casa rossonera relativi al coronavirus: “Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza”.

Il Milan, però, ha spiegato successivamente che Scaroni si riferiva a casi già superati e che nelle prossime 24-48 ore verranno conclusi visite e test sierologici che sono in corso. Uno screening dal quale sono esclusi Ibrahimovic (torna lunedì e andrà in quarantena) e Kessie (bloccato in Costa D'Avorio per problemi ai voli).