Serie A in chiaro, Spadafora: “Ecco perché è una buona idea”

SERIE A NEWS – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni del ‘Tg3’, si è sbilanciato in merito alla ripresa della Serie A, fissando due date di riferimento: 13 e 20 giugno. Inoltre, interrogato sulla possibile trasmissione delle partite in chiaro, ha così risposto:

“In molti mi hanno chiesto di fare riferimento al modello tedesco – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola -. In Germania, Sky ha fatto un accordo: per cui, nel rispetto di chi ha l’abbonamento, comunque tutti gli altri possono vedere la diretta gol”.

Una decisione che farebbe bene all'ordine pubblico: "Credo che dovremmo pensarci assolutamente anche in Italia perché questo evita assembramenti in locali pubblici o bar".