Calciomercato Milan – Szoboszlai, i rossoneri non mollano: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il Milan non molla la presa per Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo. L’ungherese piace moltissimo a Ralf Rangnick che vorrebbe portarlo con sé nella sua prossima esperienza in rossonero. Il club austriaco vuole 20 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra ritenuta idonea dallo stesso Rangnick. Attenzione però alla concorrenza, perché la Lazio segue il giocatore ormai da un anno e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai rossoneri.

