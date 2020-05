Serie A – Milan, tra domani e giovedì doppio tampone per i calciatori

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, domani, martedì 19 maggio, i giocatori del Milan verranno sottoposti ad un primo tampone e giovedì 21 maggio ne faranno un secondo. Oggi pomeriggio, invece, tutto lo staff tecnico del club di Via Aldo Rossi farà i test di idoneità sportiva. Intanto, emergono le ultime novità di calciomercato su Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro in rossonero è ancora incerto … PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>

