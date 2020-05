Calciomercato Milan – Ibrahimovic vuole restare: la sua duplice missione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, in Svezia sono convinti che Zlatan Ibrahimovic chiuderà la carriera all’Hammarby, club di cui è diventato socio nei mesi scorsi e con cui si è allenato di recente, con i tifosi del Malmö, squadra in cui Ibra aveva esordito, quella della sua città natale, che si preparano alla rivolta dopo averne vandalizzato la statua a più riprese.

Corteggiato dal Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic, però, Ibrahimovic, per ‘Sport Mediaset‘, si è posto come obiettivo una duplice missione: vuole convincere sia l’amministratore delegato Ivan Gazidis sia il futuro allenatore Ralf Rangnick che questo Milan non può e non deve fare a meno di lui.

Ibrahimovic, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà al termine della stagione, si è allenato bene a Milanello e, qualora riparta la Serie A, si prepara ad un finale da autentico top player: Zlatan vuole far rivedere i piani del Milan e, eventualmente, far pesare al club la decisione di non rinnovargli il contratto. LEGGI QUI IL RICORDO DI SEBASTIANO ROSSI A 26 ANNI DA MILAN-BARCELLONA 4-0 IN CHAMPIONS LEAGUE >>>