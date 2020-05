Calciomercato Milan – Ibrahimovic separato in casa: Svezia o Bologna per il futuro?

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola, ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Oltre allo svedese anche Stefano Pioli vive una condizione da ‘separato in casa’ dopo che il club non ha fatto nulla per proteggerlo dalle più che insistenti voci sull’arrivo di Ralf Rangnick. Ma ritornando a Ibra, sembra facile notare come la sua sia una strategia della provocazione via social. Lo scambio di battute con la Bundesliga: “Loro dicono e fanno”, seguito dalla riposta “Prego, tu sei i benvenuto” e chiuso dallo svedese con un ambiguo “Ci vediamo presto”, potrebbe essere solo un assaggio di quello che succederà d’ora in avanti.

Ma la bomba lanciata da Sinisa Mihajlovic non è da meno, anzi. L’allenatore, ad una tv serba, ha dichiarato senza mezzi termini: “Ho sentito Ibrahimovic, vedremo cosa deciderà di fare in estate. Di certo non rimarrà al Milan. La domanda è se verrà da noi (al Bologna ndr) o se tornerà in Svezia”. Sembra un ritorno al passato, precisamente a gennaio, quando Mihajlovic non nascose la sua volontà di averlo con sé. Una volontà che però sembra cozzare con la realtà di un club che difficilmente potrà permettersi un’operazione simile. Per maggiori conferme chiedere a Riccardo Bigon e Walter Sabatini, che hanno già fatto trapelare il loro pessimismo.

A questo punto la soluzione più probabile è quella di un trasferimento all’Hammarby, club di cui detiene il 25% delle quote societarie. Ibrahimovic si è allenato con il club svedese nel corso del lockdown trascorso nel proprio paese d’origine, un’occasione buona per conoscere ancora meglio questa realtà. La scelta potrebbe sembrare abbastanza ovvia, ma Zlatan non è mai scontato e ci ha spesso abituato a clamorosi colpi di scena.

Intanto ecco perché Mino Raiola potrebbe essere un alleato importante per il mercato del Milan, continua a leggere >>>