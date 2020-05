Calciomercato Milan – Raiola alleato rossonero: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il Milan avrà un alleato in più per il prossimo mercato e si tratta di Mino Raiola. Un’affermazione che suona strana per i tifosi rossoneri, viste e difficoltà del passato e del presente sulla situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il futuro del classe 1999 rimane in bilico, ma ci sono altre operazioni che potrebbero andare in porto proprio grazie all’agente italo-olandese.

Innanzitutto Denzel Dumfries, entrato a far parte della sua scuderia da pochi mesi. Il terzino destro interessa molto al Milan, soprattutto se dovesse partire Davide Calabria. La richiesta del PSV è di 20 milioni di euro. Il giocatore piace a diverse squadre in giro per l’Europa, ma è arrivata un’importante apertura da parte di Raiola al trasferimento in rossonero. Il motivo è il possibile arrivo di Ralf Rangnick, considerato un profilo interessante per la sua crescita.

Inoltre arrivano segnali incoraggianti sul futuro di Alessio Romagnoli, altro assistito di Raiola. Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza nel 2022 e, salvo sorprese, il suo rinnovo sembra dietro l’angolo, pronto ad essere formalizzato prima della fine dell’anno.

