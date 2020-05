Calciomercato Milan – Paqueta in partenza: Fiorentina e Benfica osservano

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, il futuro di Lucas Paqueta al Milan è appeso a un filo. Il brasiliano, sparito dai radar di Stefano Pioli da novembre, sembra ormai il lontano parente del giocatore arrivato in rossonero lo scorso anno a gennaio. La ‘Rosea’, però, non esclude una sua permanenza vista la sua giovanissima età. Se Paqueta dovesse partire, Fiorentina e Benfica sarebbero alla finestra per tentare di acquistarlo.

