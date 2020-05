Milan, Ibrahimovic: al suo ritorno due settimane di quarantena

NEWS MILAN – Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, al suo ritorno in Italia Zlatan Ibrahimovic dovrà affrontare le due settimane di quarantena. Secondo l’attuale protocollo in vigore, infatti, non sono cambiate le regole per gli atleti che faranno o hanno fatto ritorno nel nostro Paese. Così anche lo svedese, che a Milano vive in un noto albergo in centro città, dovrà trascorrere i 15 giorni di isolamento quando deciderà di fare ritorno in Italia.

Al momento non c’è una data precisa sul rientro di Ibra. L’attaccante svedese attende l’ufficialità sulla ripresa del torneo e poi col suo aereo privato farà ritorno nel capoluogo lombardo. Intanto, Matri ha svelato un aneddoto su Tonali.. al Milan!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓