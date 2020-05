Serie A – Milan, domani tamponi per chi ha fatto il test sierologico

MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, in collegamento con Sky Sport, ha fornito da Milanello gli ultimi aggiornamenti relativi alla squadra rossonera e alla gestione dell’emergenza coronavirus. Quest’oggi c’è stata una doppia seduta di allenamento: una alle 9:30 e un’altra alle 11:30 in cui i due gruppi hanno sostenuto un lavoro di forza a alcune sedute specifiche con il pallone.

La giornata importante, però, sarà quella di domani, in quanto i giocatori, che due settimane fa hanno fatto il solo test sierologico, sosterranno il tampone per il coronavirus. Nel caso in cui tutti fossero negativi, il Milan potrebbe a quel punto allenarsi collettivamente, ovviamente aspettando prima la decisione del Governo.