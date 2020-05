Calciomercato Milan – Ibrahimovic: “Metà Dio e metà Diavolo”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, come sempre, continua a far parlare di se. Dopo le voci relative un suo possibile approdo in Bundesliga, e le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, che aveva di fatto annunciato il suo addio al Milan, Ibra sembra giurare amore al Diavolo.

Nel post pubblicato sui propri account social, infatti, Ibrahimovic ha scritto un messaggio che sembra essere abbastanza chiaro: “Metà Dio, Metà Diavolo”. A questo punto potrebbe anche aprirsi l’opportunità di giocare un’altra stagione nel Milan, ma prima ci sarà probabilmente un incontro decisivo tra Zlatan e Gazidis, dove l’amministratore delegato dovrà convincere Ibrahimovic a sposare il progetto rossonero. Ce la farà? Da questa foto… INTANTO IL MILAN PENSA A UN GRANDE CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>

