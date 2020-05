Mihajlovic: “Ibrahimovic non resterà al Milan: o a Bologna o in Svezia”

MERCATO MILAN – Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic confessa ad una tv serba di aver sentito Zlatan Ibrahimovic, rivelando che non resterà al Milan la prossima stagione. I due sono legati da un profondo legame di amicizia e già a gennaio l’allenatore dei felsinei aveva provato a convincerlo ad andare in Emilia. “Mi ha chiamato qualche giorno fa – ammette Mihajlovic alla Tv serba “Vece sa Ivanom Ivanovicem” – Vedremo poi cosa sceglierà di fare in estate. Certamente il prossimo anno non rimarrà a giocare a Milano“.

Dunque Ibrahimovic sembra pronto a dare un taglio netto e sbrigativo al rapporto con il Milan. Il suo contratto scade il 30 giugno e le recenti vicende societarie lo hanno allontanato anche a livello sentimentale dal club rossonero. Le voci sull’arrivo di Rangnick, l’addio di Boban a marzo e quello sempre più probabile di Maldini. Tutti elementi che hanno spinto Ibrahimovic a dire addio al club rossonero.

Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, spera di convincerlo a raggiungerlo nell’avventura al Dall’Ara: “La domanda ora è se verrà da noi o se tornerà in Svezia. Sicuramente l’anno prossimo vorrà lottare per giocare in Europa”. Intanto, ieri pomeriggio Ibra ha elogiato la Bundesliga e il Governo tedesco: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓