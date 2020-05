Calciomercato Milan – Ibrahimovic alla Bundesliga: “Ci vediamo presto”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic quest’oggi è molto attivo sui social. Dopo aver pubblicato uno scatto relativo a una corsa a pieno ritmo a Milanello, lo svedese con poche parole ha lanciato una frecciata alla Serie A e in generale a tutto il mondo del calcio, che sta riflettendo in queste ore su come riprendere in sicurezza i campionati.

Ibrahimovic ha infatti pubblicato un’altra stories in cui si è complimentato e ha ringraziato la Bundesliga per la ripresa del campionato tedesco, ripartito appunto in questo weekend. Le parole di Zlatan sono chiare: “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”. La risposta dei tedeschi non si è fatta attendere: “Prego, tu sei il benvenuto“.

Da pochi minuti, però, è arrivato un nuovo aggiornamento. Ibrahimovic ha risposto al commento della Bundesliga scrivendo questo messaggio: “Ci vediamo presto”. Cosa avrà voluto dire? Ricordiamo che Zlatan ha un contratto in scadenza con il Milan nel giugno prossimo e molti addetti ai lavori parlano di un rinnovo molto difficile con i rossoneri, considerando il licenziamento di Boban e l’addio sempre più probabile di Paolo Maldini. INTANTO I ROSSONERI SONO FORTI SU UN CENTROCAMPISTA, CONTINUA A LEGGERE >>>