Calciomercato Milan – Dalla Francia, i rossoneri forti su Louza

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da a RMC Sport, il Milan sarebbe molto interessato a Imran Louza, del Nantes. Ha 20 anni, è franco-marocchino e in stagione ha già giocato 24 partite, segnando anche 2 gol. È un vero e proprio regista, ma che può agire anche leggermente più avanzato.

Il profilo di Louza sarebbe già stato individuato da Ralf Rangnick, che stando alle ultime indiscrezioni starebbe già lavorando alla pianificazione della rosa con Ivan Gazidis in vista della prossima stagione. A tal proposito, sarebbero già stati avviati i contatti tra il Milan e l’agente del centrocampista. Costo? Il Nantes chiede almeno dieci milioni di euro per lasciar partire il calciatore, ma attenzione all’inserimento del Lione. Intanto Lucas Paqueta può inserito in uno scambio, continua a leggere >>>