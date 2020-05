Calciomercato Milan – Paquetà pedina di scambio per arrivare a Florentino

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornale torinese Tuttosport riporta un’indiscrezione che riguarda il Milan e in particolare Lucas Paquetà.

Il centrocampista brasiliano, nella prossima sessione di mercato, potrebbe essere usato come pedina d scambio per arrivare a Florentino Luis del Benfica, centrocampista lusitano classe 1999. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno provando a inserire Paquetà nell’affare, ovviamente con conguaglio a favore dei lusitani.

Florentino Luis, classe 1999, ha una valutazione di 40 milioni circa, ma che può abbassarsi vista l’emergenza economica causata dal Coronavirus. Non va dimenticato che Florentino ha una clausola rescissoria da 120 milioni. Secondo fonti portoghesi, il classe 1999 non sarebbe ancora pronto calcisticamente per fare un salto così importante e soprattutto pare che il club lusitano non abbia intenzioni di fare un investimento importante per arrivare a Paquetà. Insomma, la strada è in salita, ma alle giuste condizioni lo scambio potrebbe favorire entrambi i club.

