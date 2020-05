Calciomercato Milan – Nuova offerta rossonera per Mertens | News

CALCIOMERCATO MILAN – Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga autore di 121 gol in 309 gare con la maglia del Napoli dal 2013 ad oggi, è in scadenza di contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Mertens, innamorato della città di Napoli, della squadra, della gente e del suo tifo, sta ancora ragionando sull’opportunità di accettare o meno la proposta di rinnovo sottopostagli dalla società azzurra ma, al contempo, si tiene aperto a tante altre soluzioni.

La più ‘calda’ porterebbe a Milano, sponda Inter, dove Mertens andrebbe a fare coppia in attacco con l’amico e connazionale Romelu Lukaku, in sostituzione di Lautaro Martínez, pronto a volare verso Barcellona. Attenzione, però, perché dalla Spagna fanno presente come il Milan, pure interessato al numero 14 del Napoli, non abbia intenzione di mollarlo così facilmente.

Il Diavolo, al contrario, sarebbe pronto a presentare all’entourage di Mertens un’offerta al rialzo per convincerlo a vestire la maglia del Milan dalla stagione 2020-2021. I rossoneri vorrebbero contrastare il contratto biennale da 5 milioni di euro l’anno presentato dall’Inter con un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Lo ha riferito il portale web spagnolo 'TodoFichajes.com'. Basterà quest'eventuale offerta a far capitolare Mertens?