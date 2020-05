Milan, mancano solo Ibrahimovic e Kessie: le ultime

MILAN NEWS – In casa rossonera presto riprenderanno le attività individuali e la squadra si ritroverà a Milanello. Ieri, infatti, il Milan ha fatto sapere che non riprenderà gli allenamenti fino a quando non avrà completato lo screening previsto dal protocollo medico sportivo che in queste ore è in fase di approvazione. Tra oggi e domani dovrebbero iniziare i test per giocatori e staff. E’, dunque, molto probabile che Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic – gli unici due rossoneri che non hanno ancora fatto rientro in Italia – verranno richiamati dalla società di via Aldo Rossi.

Ma come riporta questa mattina il “Corriere della Sera”, è ancora incerta la data del loro ritorno. Una volta rientrati in Italia, come previsto dai decreti ministeriali, dovranno essere sottoposti a 14 giorni di quarantena. Intanto, ci sono novità sulla permanenza futura dello svedese>>>

