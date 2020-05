Milan, nei prossimi giorni atteso il ritorno di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, farà ritorno a Milano nei prossimi giorni. In attesa di conoscere il suo futuro relativo alla prossima stagione, l’attaccante svedese si è tenuto in forma in questi mesi allenandosi con l’Hammarby, club di Stoccolma che milita nella prima divisione del campionato.

Intanto, il Milan ha fatto sapere che non riprenderà gli allenamenti fino a quando non avrà completato lo screening previsto dal protocollo medico sportivo che in queste ore è in fase di approvazione. Tra oggi e domani dovrebbero iniziare i test per giocatori e staff. Anche Pioli nei giorni scorsi ha chiesto chiarezza sulla ripresa della stagione: le sue parole>>>

