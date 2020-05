VIDEO NEWS – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha annunciato, con un video pubblicato sulla propria pagina ufficiale di ‘Facebook‘, di aver fatto partire una diffida verso coloro i quali sono scesi in strada a Milano domenica pomeriggio per ‘festeggiare’ la fine del lockdown e l’inizio della Fase 2 per la gestione dell’emergenza coronavirus. Queste le parole di Sala.

