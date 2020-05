Nicchi: “Giuste le 5 sostituzioni. Var? Continueremo a utilizzarlo”

ULTIME NEWS – Il Presidente dell’AIA (associazioni italiana arbitri) Marcello Nicchi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per chiarire la situazione della Serie A in caso di ripartenza dal punto di vista arbitrale. Nicchi ha parlato sia della soluzione delle 5 sostituzioni e sia dell’utilizzo del Var. Ecco le sue parole.

Sui 5 cambi: “Credo sia una scelta legittima che segue alcune richieste che erano arrivate in previsione di una ripresa del campionato. Si prevede che le partite saranno ravvicinate, una ogni tre giorni per poter rispettare i tempi stabiliti per finire ai primi di agosto. Si giocherà a ritmo frenetico e quindi con cinque sostituzioni ci sarà spazio per il turn-over e per qualche giocatore la possibilità di recuperare a livello fisico”.

Sul Var: “La ditta che ci fornisce le immagini verificherà in tempi celeri se i locali che fino ad oggi sono stati utilizzati per il Var sono idonei, e se gli spazi consentiranno un adeguato distanziamento sociale. Ma anche se in questo caso non potessero essere rispettate le norme c’è comunque un rimedio: considerando che le partite saranno a porte chiuse non si farà fatica a trovare altri spazi più ampi dove poter lavorare. Dunque sulla carta non dovrebbero esserci problemi”.

E nel frattempo arrivano novità sul fronte Milan e sul fronte allenatore futuro. Ralf Rangnick resta il favorito, ma … Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>