Ripresa Serie A – Il 20 giugno è la data più probabile

SERIE A NEWS – Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è detto abbastanza ottimista sulla ripresa della Serie A e ha fissato due date: 13 o 20 giugno.

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere della Sera’ oggi in edicola, la data più probabile è quella del 20 giugno per un semplice motivo: per giocare il 13 il Governo dovrebbe modificare decreto attualmente in vigore, che vieta le manifestazioni sportive, anche a porte chiuse, fino a 14 giugno.

