Ripartenza Serie A: Milan, Napoli e Roma si giocano l’Europa

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla possibile ripartenza della Serie A. Al momento non c’è una data precisa, ma l’unica cosa certa è che il campionato italiano dovrà essere concluso entro il 20 agosto, mentre la stagione si chiuderà il 31 dello stesso mese. Ovviamente tutto a porte chiuse. La rosea analizza situazione di Milan, Roma e Napoli, cioè le squadre di Serie A che con ogni probabilità si giocheranno l’accesso alla prossima Europa League (occhio però a Verona e Parma).

MILAN – Pioli ha a disposizione l’uomo più allenato, cioè Zlatan Ibrahimovic. L’unico che ha fatto una partita quasi vera in Svezia. Pronto a ripartire anche Rebic, che può essere l’uomo in più, cosi come è stato all’inizio del 2020. Problemi a centrocampo, con Kessie e Krunic che sono in ritardo e con un reparto che spesso è andato in sofferenza. In ogni caso il vero problema sono tutte le voci di questi giorni relative all’arrivo di Rangnick e a quelle relative all’addio di Paolo Maldini. Come reagirà la squadra? Staremo a vedere.

ROMA – La squadra giallorossa aspira a un piazzamento Champions, considerando che ha 3 punti in meno dell’Atalanta (che però ha una partita in meno). Il calendario è tosto (Milan, Napoli, Inter, Juve), ma Fonseca ha recuperato giocatori importanti come Zappacosta, Diawara e Pastore. In più il tecnico ex Porto sta provando a Trigoria la difesa a tre per alternarla al consueto 4-2-3-1.

NAPOLI – Dimenticando la sconfitta al San Paolo contro il Lecce, il Napoli ha messo insieme sette vittorie, Coppa Italia compresa, e l'ottima prova di Champions con il Barcellona. Gennaro Gattuso è riuscito a compattare un gruppo che si era completamente sfaldato con Ancelotti in questa stagione, ma il tecnico deve gestire l'infortunio di Manolas, che starà fermo per un po'. In compenso rientra Koulibaly.