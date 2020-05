Coronavirus – Milan, tamponi negativi. Presto Kessié a Milanello

MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sono risultati tutti negativi i tamponi ai quali si sono sottoposti, in questi giorni, i calciatori del Milan per testare un’eventuale positività al coronavirus.

Adesso si attende soltanto il rientro in gruppo di Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996, il quale sta smaltendo gli ultimi giorni di quarantena, visto che è rientrato in ritardo dalla Costa d’Avorio, prima di poter riprendere a lavorare al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) con i suoi compagni.

Mancherà, in gruppo, Zlatan Ibrahimovic, che si è infortunato due giorni fa durante la partitella che chiudeva la seduta di allenamento corale. CLICCA QUI PER CONOSCERE L’ENTITÀ DEL SUO INFORTUNIO >>>