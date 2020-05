Bollettino Coronavirus Protezione Civile 3 maggio: i dati ufficiali

ULTIME NEWS – Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, domenica 3 maggio 2020.

Attualmente positivi: 100.179

Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 81.654 (+1.740, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.501 (-38, -2,5%)

Tamponi: 2.153.772 (+44.935)

Totale casi: 210.717 (+1.389, +0,7%)

Ora si entra nella Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, come ha spiegato il Premier Giuseppe Conte. La battaglia contro il virus non è però ancora finita. Raccomandiamo quindi prudenza e il rispetto delle distanze di sicurezza, così come l'uso di mascherine e guanti.

