Coronavirus, Sky ufficializza lo sconto per gli abbonati: come attivarlo

NEWS CALCIO – In un momento così difficile come quello attuale per l’emergenza coronavirus, arriva una piccola buona notizia per gli abbonati alla tv satellitare. Sky, infatti, ha ufficializzato due sconti: uno di 15,20 euro per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport, e uno da 7,60 per chi ha uno solo di questi pacchetti. Come attivarlo? Basta andare sulla propria pagina personale Sky Fai Da Te e cliccare sul banner ‘sconto Coronavirus’. Di seguito il comunicato ufficiale.

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”. Intanto il Milan aiuta giovani e anziani per il coronavirus. Ecco come, continua a leggere >>>

