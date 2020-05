Coronavirus – Ripresa Bundesliga, decisione rinviata dal Governo

ULTIME NEWS – Quando riprenderà il calcio in Europa? In Olanda, Belgio e Francia si è tutto fermato. In Ligue 1 hanno addirittura decretato il PSG campione, ufficialmente. In Italia attendono novità da un giorno all’altro, e in Germania? La Bundesliga deciderà a breve cosa fare.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rinviato la decisione sulla ripresa del campionato: “Poi prenderemo una decisione chiara per quanto riguarda l’attività sportiva”. Discorso rinviato, dunque, con buona pace del calcio tedesco che sperava di riprendere la Bundesliga il prossimo 9 maggio. Dunque incertezza anche per la Germania, che prima aveva riaperto tutto, poi l’indice del contagio è tornato subito a salire e le preoccupazioni sono aumentate. Intanto emerge una possibilità clamorosa per concludere la Serie A come successo in Ligue 1 >>>

