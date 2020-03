Coppa Italia, verso Juventus-Milan: formazioni, news e diretta streaming

: ‘RaiUno‘ ( clicca qui per sapere come vedere la partita in streaming

Data, orario e luogo: mercoledì 4 marzo, ore 20:45, ‘Allianz Stadium‘ di Torino

LIVE MILAN – In un periodo di grande incertezza a causa della diffusione del coronavirus nel nostro Paese, i rossoneri, che si sono visti rinviare Milan-Genoa di domenica, torneranno in campo per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: si parte dall’1-1 maturato all’andata a ‘San Siro‘. Segui con ‘PianetaMilan.it‘ l’avvicinamento al match dei ragazzi di Stefano Pioli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, Rugani, de Ligt, De Sciglio, Wesley, Khedira, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuaín. Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Matuidi, Ramsey, Higuaín;

Indisponibili: Demiral;

Ballottaggi: Danilo-De Sciglio (55%-45%); Chiellini-de Ligt (55%-45%); Bentancur-Ramsey (55%-45%); Matuidi-Rabiot (55%-45%); Cuadrado-Douglas Costa (55%-45%); Dybala-Higuaín (55%-45%).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Brescianini, Paquetá, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Squalificati: Theo Hernández, Castillejo, Ibrahimović;

Diffidati: Calabria, Kjaer, Kessié, Krunić, Rebić;

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunić;

Ballottaggi: Conti-Calabria (55%-45%); Laxalt-Calabria (55%-45%); Saelemaekers-Paquetá (55%-45%); Bonaventura-R. Leão (55%-45%).

+++ LUNEDÌ 2 MARZO +++

LE NEWS DI GIORNATA:

Juventus-Milan, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita

Milan, salde le posizioni di Almstadt e Moncada

Panchina Milan: Marcelino l’alternativa a Rangnick

Milan, rivoluzione dirigenziale: anche Massara verso l’addio

Milan, ai titoli di coda l’avventura di Carbone: ecco chi al suo posto

Milan, sarà un altro anno zero: addio a Boban, Rangnick in pole

Di Stefano: “Frizioni tra Gazidis e Boban: fondo Elliott molto deluso”

Dalla Germania – Rangnick porterà il suo staff al Milan: addio a Boban e Maldini

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA