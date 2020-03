Verso Juventus-Milan, si giocherà a porte chiuse: stasera l’ufficialità

NEWS MILAN – Ancora modifiche su Juventus-Milan di Coppa Italia. Si va verso una sfida a porte chiuse, con divieto d’ingresso a ogni tifoso. Non più porte semi-aperte (anche se questa è l’ultimo aggiornamento ufficiale), con trasferte vietate da Lombadia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si va verso l’ennesimo cambio di decisione.

Manca ancora l’ufficialità, attesa nel corso della serata. Ma le indiscrezioni dell’ultim’ora, confermate anche da Sky Sport 24, parlano di Juventus-Milan a porte chiuse. Il che sarebbe la scelta più giusta per la salute dei tifosi, visto che in Piemonte nelle ultime 24 ore i casi di contagio al Coronavirus sono aumentati a dismisura. La Regione Piemonte ha decretato un nuovo stop di una settimana, fino a domenica 8 marzo, alle attività pubbliche e alla riapertura di scuole, cinema e musei, per l’emergenza coronavirus, per non correre rischi di nuovi contagi. Dunque le ‘aggregazioni pubbliche’, stadio compreso, sono da evitare.

Intanto proprio in tema semifinale di ritorno di Coppa Italia, ecco le probabili formazioni >>>

