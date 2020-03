Verso Juventus-Milan, probabili formazioni: Gabbia verso la conferma

NEWS MILAN – Nonostante il recupero a pieno regime di Simon Kjaer, il tecnico rossonero Stefano Pioli, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera allo ‘Stadium‘, Juventus-Milan, dovrebbe scegliere ancora Matteo Gabbia al fianco di Alessio Romagnoli. Gabbia infatti è in vantaggio sia sul centrale danese che sull’argentino Mateo Musacchio. Per scoprire, intanto, chi arbitrerà Juventus-Milan continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android