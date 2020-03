Juventus-Milan, Kjaer recupera: ma chi gioca al fianco di Romagnoli?

VERSO JUVENTUS-MILAN – In vista della gara contro la Juventus di mercoledì il Milan recupererà Simon Kjaer in difesa. Stefano Pioli ha un paio di giorni per sciogliere i suoi dubbi di formazione, ma al momento il probabile titolare a partire al fianco di capitan Romagnoli sembra essere ancora una volta Matteo Gabbia, che ha nei giorni scorsi ha prolungato fino al 2024. Altra panchina in vista per Musacchio, mentre a sinistra Laxalt prenderà il posto dello squalificato Theo Hernandez. Oltre a Khedira, la squadra di Sarri recupera un’altra pedina fondamentale: ecco di chi si tratta>>>

