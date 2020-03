Verso Juventus-Milan: i bianconeri recuperano Khedira e Douglas Costa

VERSO JUVENTUS-MILAN – In vista della gara di mercoledì sera tra Juventus e Milan, la squadra di Maurizio Sarri recupera Sami Khedira e Douglas Costa. I due potrebbero ritagliarsi uno spezzone a gara in corsa, che gli permetterebbe di mettere minutaggio nelle gare. Il tedesco, in particolare, non gioca dal lontano 26 novembre, mentre il brasiliano è fermo dalla gara persa a Verona contro l’Hellas. Intanto, ecco qual è l’ultima ipotesi di recupero di Milan-Genoa>>>

