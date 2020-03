Milan-Genoa, ecco qual è l’ultima ipotesi per il recupero

NEWS MILAN – Inizialmente in programma per ieri alle 12.30, Milan-Genoa è stata rinviata provvisoriamente al 13 maggio al pari delle altre 5 partite non disputate tra sabato e domenica. L’idea di recuperare le gare tra più di 2 mesi non è piaciuta quasi a nessuno, con alcuni esponenti della Serie A come Cellino, presidente del Brescia, e Liverani, allenatore del Lecce, che non le hanno mandate a dire. Tuttavia, l’ultima ipotesi riguarderebbe quella di recuperare i 6 match rinviati nell’ultimo weekend la prossima settimana distribuite tra sabato, domenica e lunedì.

La scadenza del decreto è prevista per l’8 marzo, dunque, tutte le gare che quest’ultima giornata si sarebbero dovute giocare a porte chiuse – tra cui anche Milan-Genoa e Juventus-Inter – verrebbero disputate lunedì 9 marzo a porte aperte al pubblico. Rimane come unica incognita la squadra di Conte che giocherebbe il 9 contro la Juve e giovedì 12 l’andata degli ottavi di Europa League contro il Getafe.

Se venisse accettate questa proposta, il campionato slitterebbe tutto di una giornata con l’aggiunta di un turno infrasettimanale il 13 maggio. Intanto, in casa Milan si parla solamente della rivoluzione dirigenziale guidata da Ivan Gazidis: ecco quale potrebbe essere il futuro di Boban>>>

