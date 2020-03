VIDEO – Fabio Liverani, in conferenza stampa, è ritornato sulle polemiche relative allo spostamento delle partite a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo l’allenatore del Lecce non sono state giuste le tempistiche sulle comunicazioni ufficiali, inoltre non tutte le squadre avrebbero subito lo stesso trattamento. Ecco la sua spiegazione.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android