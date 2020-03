Milan, fiducia di Elliott in Gazidis: Boban può tornare in FIFA

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere della Sera la fiducia di Elliott in Ivan Gazidis è massima. Zvonimir Boban e Paolo Maldini, dunque, verso l’addio con il primo che potrebbe tornare a lavorare in FIFA dove il presidente Gianni Infantino lo accoglierebbe a braccia aperte. Una guerra aperta tra le parti che in questo momento della stagione non serve proprio a nessuno: ecco il nostro focus>>>

