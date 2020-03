Nuovo Milan: improbabile la presenza di Braida nella dirigenza

NEWS MILAN – Come scrive questa mattina Tuttosport, è difficilissimo che nella nuova dirigenza ci possa essere spazio per l’ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida. Secondo il quotidiano piemontese, l’ex dirigente del Barcellona è stato contattato nelle scorse settimane, ma è improbabile che Braida accetti di essere una “figurina” in un club gestito e guidato da altre persone. Intanto, anche l’attuale direttore sportivo Frederic Massara non se la passa benissimo: ecco le ultime sul suo futuro>>>

