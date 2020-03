Milan, rivoluzione dirigenziale: anche Massara verso l’addio

NEWS MILAN – Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione societaria, con Boban e Maldini destinati a salutare: con loro valigie pronte anche per Frederic Massara, attuale direttore sportivo del club rossonero. Il suo nome è rimasto defilato in questi giorni nell’onda delle polemiche dopo l’intervista rilasciata dal CFO croato sabato mattina. Tuttavia, essendo parte integrante dell’attuale governo dell’area tecnica, anche per Massara l’avventura in rossonero si può ritenere ai titoli di coda. Ecco qual è l’errore più grande che Elliott imputa alla dirigenza rossonera>>>

