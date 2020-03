Elliott, nella sua decisione peserà l’errore commesso con Giampaolo

NEWS MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera questa mattina, nella decisione che il fondo Elliott prenderà in estate peserà l’errore commesso con Marco Giampaolo. Puntare sul tecnico abruzzese, fallendo dopo appena due mesi, è uno sbaglio che la proprietà mette in conto a Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Difficile che l’attuale dirigenza rossonera possa essere composta dagli stessi protagonisti anche nella prossima stagione. E’ maggiormente probabile che il fondo americano voglia avere maggior voce in capitolo anche sulla parte tecnica, scegliendo l’allenatore (Rangnick?) e un nuovo direttore tecnico. Intanto, Beppe Bergomi si schiera a sostegno di Boban: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android